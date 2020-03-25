مشهد مرعب في بسماية : تظاهرات ضد موتى كورونا بسبب تحويل ارض الى معسكر دفن من قبل الجيش – شاهد فيديو

2020/03/25 | 01:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا فيديوا قالوا انه واحدة من اغرب التظاهرات اللليلية تمثل بقطع الطريق للوصول الى معسكر بسماية التابع الى وزارة الدفاع العراقية .وثال شهود ومعلقون انه ” داخل هذا المعسكر تم تخصيص مكان لدفن موتى كورونا و الارض تابعة للدفاع المعسكر خارج المدينة ” .و […]

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