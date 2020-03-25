2020/03/25 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني: تسيير رحلة ثانية الأربعاء لإجلاء العراقيين من مصر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني: تسيير رحلة ثانية الأربعاء لإجلاء العراقيين من مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).