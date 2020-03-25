عصابة تعتدي على متظاهرين بساحة الحبوبي بالسكاكين

2020/03/25 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن “أشخاص مخمورين، أعتدوا على المعتصمين بساحة الحبوبي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وتم ضربهم بالسكاكين”.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “أشخاص مخمورين قد أعتدوا على بعض المتواجدين بساحة الحبوبي بالسكاكين، وضربوا ثلاثة أشخاص، بينهم واحد بحالة خطيرة وتم نقلهم الى المستشفى”.[…]

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