ترامب: سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم

2020/03/25 | 01:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاربعاء ،مواصلة الجهود لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم".

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن الحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأمريكية، وستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

وأشار إلى أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، وسيعمل على إعادة الزخم للاقتصاد الأمريكي، وأزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا.

وتابع: "نعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا".

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي، مضيفا: "انكماشا كبيرا سيفوق في عدد ضحايا فيروس كورونا".

وحذر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا المقترح يمكن أن "يدمر" البلاد.

واوضح ترامب، أنه يتم العمل حاليا على بناء 4 مستشفيات ميدانية و4 مراكز طبية لمساعدة نيويورك في مواجهة فيروس كورونا.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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