محافظ المثنى يوجه بغلق جميع محال الخضار والمواد الغذائية بعد الساعة الرابعة عصرا

2020/03/25 | 01:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاربعاء، بغلق جميع محال الخضار والمواد الغذائية بعد الساعة الرابعة عصرا.

وقال المحافظ في بيان تلقته "الغد برس"، انه "سيتم غلق جميع محال الخضار والمواد الغذائية ومنع تجوال المتطوعين والمنظمات المجتمعية لتوزيع السلات الغذائية، بعد الساعة الرابعة عصرًا".

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