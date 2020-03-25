الحكيم يعلق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة

2020/03/25 | 01:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، تعليق كافة الانشطة السياسية لتياره وذلك للمساهمة في حملة مكافحة تفشي جائحة كورونا....

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