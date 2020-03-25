سلطة الطيران المدني: تسيير رحلة ثانية الاربعاء لاجلاء العراقيين من مصر

2020/03/25 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت سلطة الطيران المدني، تسيير رحلة ثانية اليوم الاربعاء الى مصر لاجلاء العراقيين العالقين هناك.

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