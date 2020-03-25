العراق يترقب قراراً مهماً من الفيفا

2020/03/25 | 01:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترقب الوسط الرياضي العراقي، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الإعلان الرسمي عن الهيئة التطبيعية المؤقتة، التي ستقود الكرة العراقية لمدة ستة أشهر قبل إقامة انتخابات جديدة، بعد تقديم المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي استقالة جماعية من مناصبهم في شهر فبراير/شباط الماضي.وكانت لجان مشتركة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اجتمعت مع أعضاء الهيئة […]

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