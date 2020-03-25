وفاة شاب سوري جرّاء إصابته بـ “كورونا”

2020/03/25 | 02:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، خبر وفاة شاب سوري مقيم في #إسبانيا، جراء إصابته بفيروس “كورونا”.وفارق الشاب “سامر محمد تامر السيد سليمان” الحياة، في مكان إقامته بالعاصمة الإسبانية

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