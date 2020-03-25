2020/03/25 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في مجال الرياضة في المملكة العربية السعودية.وكشف حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي، الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا بعد قدومه من العاصمة البريطانية لندن.وكتب حاتم المسحل شقيق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عبر حسابه بشبكة تويتر للتواصل الاجتماعي: “تم تشخيص إصابتي بكورونا، وقد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رياضي سعودي يصاب بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رياضي سعودي يصاب بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).