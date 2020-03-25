منح اجازة اجبارية لموظفي دوائر بكركوك بعد تسجيل حالة وفاة بكورونا

2020/03/25 | 02:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ منحت خلية الازمة في محافظة كركوك يوم الاربعاء اجازة اجبارية للموظفين في الدوائر القاطنين بناحية تازة بعد تسجيل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان "دوائر القطاع النفطي والدوائر الخدمية والأمنية والتجارية تنسب قيامكم باعطاء عطلة اجبارية لموظفي دوائركم من القاطنين في ناحيه تازه وقصبه بشير ابتداء من يوم غدا الاربعاء والى اشعار اخر لحين انتهاء اعمال التعقيم والإجراءات الصحية اللازمة".

واعلنت دائرة صحة كركوك يوم الثلاثاء تسجيلها أول حالة وفاة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت مصدر مسؤول في الخلية لشفق نيوز، إن الحالة المتوفاة هي إمرأة عمرها 70 عاماً من سكان ناحية تازة جنوب كركوك.

وكانت دائرة صحة كركوك قد أعلنت اكتشاف الإصابة قبل ساعات قليلة.

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