كي كارت : نرفض زج اسمنا بقضايا لاعلاقة لنا بها وسوف نقاضي الأصوات المبتزة

2020/03/25 | 02:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، الاربعاء، عن رفضها زج اسمها بقضايا لاعلاقة لها، فيما هددت بمقاضاة الأصوات المبتزة.وقالت الشركة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء ان “الماكنة الإعلامية للفاسدين تستمر بمحاولة عرقلة جهودالشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد) الرامية الى تقديم افضل الخدمات الى المواطن العراقي وتوظيف كل خبراتها فيخدمة البلاد […]

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