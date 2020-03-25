الحكيم يعلق كافة انشطة تيار الحكمة ويوجه بالمساعدة لمواجهة وباء كورونا

2020/03/25 | 02:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {متابعة _أين} علق زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، كافة الأنشطة السياسية للتيار وتوجيه الجهود لمواجهة كورونا.وقال السيد الحكيم في بيان له: "إدراكا لحراجة الموقف الذي يمر به العراقيون وإيماناً بضرورة تعبئة كل الجهود لتجاوز هذه المحنة، أُعلن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة الوطني وتوجيه كل جهود التيار وقياداته للمشاركة في الحملة الشعبية التي يقوم بها الخيرون من كل أطياف العراق لمقاومة جائحة كورونا".وأعلن السيد الحكيم، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، وضع قاعات وشباب التيار تحت تصرف وزير الصحة جعفر علاوي رئيس خلية الازمة المركزية لمواجهة فيروس كورونا.

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