هيثم بن محمد شطورو - بحيرة البجع 2

2020/03/25 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو من جديد، كنت معها في مظاهرة اعتبرتها أنا حاشدة، لكنها عبرت عن استيائها بحركة من فمها المغري حيث جذبته إلى الجانبين، وهي حركة أصبحت أعرف أنها تُعبر بها عن استيائها.مظاهرة بنحو خمسة آلاف شخص موضوعها يخص المعضلة البيئية العالمية، بالنسبة لي حاشدة مثيرة للرأي العام و للسلطة ومن شأنها أن تـشكل عامل ضغط إذا تكررت بنـفس مطالبها، وهي المناهضة للرأسمالية وأهم شعاراتها تمحورت حول المعضلة البـيئية، معضلة بم......

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