#سعيد الكحل - كورونا يكشف عن كورونات بشرية أخطر.


#سعيد الكحل - كورونا يكشف عن كورونات بشرية أخطر.
2020/03/25 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_الكحل تتداول المواقع الاجتماعية فيديو لشابين مغربيين يتفوهان بعبارات كلها حقد وكراهية وشماتة بالمهاجرين المغاربة في أوربا ، وخاصة الدول التي ينتشر فيها وباء كورونا.

فيديو أبعد ما يكون عن الوطنية والثقافة المغربية التي يلخصها المثل الشعبي الدارج"يدّك منك وخا تكون مجدامة".

فهم أبناؤنا وأهلنا مهما كان الأمر .

مضمون الفيديو أن أصحابه يسْخرون من مغاربة المهجر المحاصرين في دول الاستقبال ويشمتون بهم ويدعون علي......

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