سعيد الكحل - كورونا يكشف عن كورونات بشرية أخطر.

2020/03/25 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل تتداول المواقع الاجتماعية فيديو لشابين مغربيين يتفوهان بعبارات كلها حقد وكراهية وشماتة بالمهاجرين المغاربة في أوربا ، وخاصة الدول التي ينتشر فيها وباء كورونا.فيديو أبعد ما يكون عن الوطنية والثقافة المغربية التي يلخصها المثل الشعبي الدارج"يدّك منك وخا تكون مجدامة".فهم أبناؤنا وأهلنا مهما كان الأمر .مضمون الفيديو أن أصحابه يسْخرون من مغاربة المهجر المحاصرين في دول الاستقبال ويشمتون بهم ويدعون علي......

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