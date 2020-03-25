2020/03/25 | 02:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت “بلدية الشعب” التابعة لـ “الإدارة الذاتية” في مدينة #القامشلي، اليوم الثلاثاء، حملة تنظيف لعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، تمهيداً لتعقيمها.وقام عدد من سيارات الإطفاء التابعة للبلدية، بتنظيف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمهيداً لتعقيمها: حملة تنظيف لشوارع القامشلي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمهيداً لتعقيمها: حملة تنظيف لشوارع القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).