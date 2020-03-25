جميع المضادات المقترحة لمجابهة كورونا

2020/03/25 | 03:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حتى هذه اللحظة، ما زالت تتوارد تقارير عدة من مراكز أبحاث وشركات دوائية عالمية مختلفة، بشأن علاجات أو لقاحات ضد وباء كورونا، وحتى الآن لم يحصل إجماع على اعتماد أي علاج بشكل رسمي للفيروس الذي ظهر في كانون الأول الماضي في مدينة ووهان الصينية.وأصاب الفيروس حتى الآن 275 ألف شخص حول العالم، منهم […]

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