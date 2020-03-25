فقدان حاسة الشم من عوارض كورونا

2020/03/25 | 03:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بات معلوما أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يسبب الحمى والسعال وضيق التنفس وصولا إلى صعوبات في الجهاز التنفسي إلا أن إختصاصيين يحذرون حاليا من عارض آخر يكمن في فقدان حاسة الشم.ولاحظ أطباء الأنف والأذن والحنجرة في الأيام الأخيرة “ازديادا في حالات فقدان الشم”، وفق ما أفاد نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون لدى […]

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