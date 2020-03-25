2020/03/25 | 03:23 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هددت قيادة عمليات بغداد في العراق، يوم الأربعاء، باعتقال كل من يخرق حظر التجوال المفروض في المدينة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، داعية المواطنين إ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: سنعتقل كل من يخرق حظر التجوال
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: سنعتقل كل من يخرق حظر التجوال
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: سنعتقل كل من يخرق حظر التجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).