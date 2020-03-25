عمليات بغداد: سنعتقل كل من يخرق حظر التجوال

2020/03/25 | 03:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت قيادة عمليات بغداد في العراق، يوم الأربعاء، باعتقال كل من يخرق حظر التجوال المفروض في المدينة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، داعية المواطنين إ...

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