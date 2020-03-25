حسن الكعبي :أرسلنا كتابا لرئاسة الوزراء لاستثناء خلية الأزمة من تعليمات العقود الحكومية تحسباً للمستقيل المجهول

2020/03/25 | 03:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي كتابا رسميا يطالب فيه بإستثناء خلية الأزمة من تعليمات العقود الحكومية للتمكن من جلب المستلزمات الطبية تحسباً للمستقيل المجهول على حد قوله، حيث قال الكعبي "وجهنا كتابا رسميا إلى مجلس الوزراء طالبنا فيه ان يصوت على استثناء خلية الازمة التعاقد استثناءاً من تعليمات العقود الحكومية لكي نستطع ان نحصل على مستلزمات طبية ومواد صحية ومعقمات واجهزة تنفس الى المرضى وتحسباً للمستقبل المجهول".وأضاف "لا نجامل على حساب العراق وشعبه كنا نتكاتف مع خلية الازمة الحكومية بعملها الذي تواجه به الروتين والبروقراطية المقيتة التي تعمل بها الحكومة والتي انتقدناها من اول يوم لقاءنا مع الخلية ولم نجامل لان هذه حياة مجتمع كامل اسمه العراق".

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