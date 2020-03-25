متظاهرون في النهروان يقطعون بعض الشوارع استنكارا لدفن متوفين بكورونا في منطقتهم

2020/03/25 | 03:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أفاد مصدر خاص لوكالة أين الإخبارية،عن انطلاق تظاهرة لعشرات الأشخاص من أهالي منطقة النهروان في بغداد استنكارا لقرار دفن المتوفين بفيروس كورونا في منطقتهم، حيث ذكر المصدر، عن تجمع العشرات من أهالي منطقة النهروان في بغداد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أمام مركز الشرطة في المنطقة، وقاموا بأغلاق بعض الشوارع باطارات السيارات المحترقة رفضا لعملية الدفن داخل منطقتهم، وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من هذا القرار داعين إلى إعادة النظر بهذا القرار حيث قال بعض المتواجدين في التظاهرة قرب مركز شرطة النهروان قالوا إن هذا العمل ممكن أن يساهم باصابة العديد من الأشخاص عند مرورهم بالقرب من مكان الدفن

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