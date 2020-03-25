2020/03/25 | 03:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركلف رئيس الجمهورية برهم صالح، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط رفض من أغلب الأطراف الشيعية الموالية لإيران، ما يعني ربما فشلاً جديدًا وتكرارًا لسيناريو حكومة محمد توفيق علاوي.

اقرأ/ي أيضًا:

خارطة مواقف الكتل من الزرفي..



هل ينجح رئيس الوزراء المكلف بنيل الثقة؟

على طريقة محمد علاوي..



الزرفي يطلق جملة تعهدات ويرفض فرض الوزراء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيواجه الزرفي مصير علاوي؟) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيواجه الزرفي مصير علاوي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).