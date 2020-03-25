إجراءات أمنية صارمة في بغداد وتعليمات مشددة: 1500 معتقل بسبب

2020/03/25 | 03:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوعدت قيادة عمليات بغداد، المخالفين لقرار حظر التجوال بعقوبات صارمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي.

توعدت قيادة عمليات بغداد بعقوبات صارمة ضد مخالفي قرار حظر التجوال

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي في بيان له، يوم الأربعاء 25 آذار/مارس، إن "التطورات الصحية الخطيرة التي سببها انتشار وباء كورونا، وتأثيره على العالم بشكل عام، متسببًا بوقوع آلاف الوفيات وأضعافها من الإصابات، تدعونا كجهات أمنية إلى اتخاذ التدابير السريعة واللازمة لحماية أمن وسلامة بلدنا، وخاصة أمن العاصمة بغداد المنوط بنا".

ودعا التميمي، المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية وعدم خرق حظر التجوال لأهمية الأمن الصحي للمواطن والمجتمع، خاصةً وأننا نمر بمرحلة تصاعد الإصابات بين المواطنين بهذا الوباء"، لافتًا إلى أن "القوات الأمنية تتحمل مسؤولية حماية الأهالي وتطبيق القانون بشكل كامل، فأنها متواجدة وفي جميع قواطع المسؤولية لتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بحظر التجوال، حسب الأمر الديواني رقم 55، بشكل حازم وصارم".

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وشدد التميمي، على ضرورة "عدم خرق حظر التجوال إلا في الحالات الطارئة، وعدم الخروج من البيوت إلا لشخص واحد لأغراض التسوق وبالتعاون مع القوات الأمنية التي ستقف مع المواطنين بكافة صنوفها من جيش وشرطة".

كما أوضح، أن "القوات الأمنية تقوم بتعفير جميع مناطق العاصمة لحمايتها من تفشي الوباء، وما على المواطنين إلا الالتزام بالتعليمات والتوجيهات من القوات الأمنية والجهات المختصة الأخرى"، مشيرًا إلى أن "قوات الأمن ستتصرف بحزم في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالحظر، وتعتقل أي شخص يخرق حظر التجوال الصحي، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة".

أعلنت قيادة العمليات اعتقال أكثر من 1500 شخص خالفوا قرار الحظر

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، في وقت سابق، اعتقال 1542 شخص وحجز مئات العجلات والدراجات، بالإضافة إلى فرض أكثر من 16 ألف غرامة، بحق المخالفين لقرار حظر التجوال.

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