2020/03/25 | 03:49 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من اهالي النهروان يتظاهرون بالقرب من احد الافواج لرفضهم دفن المصابين بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 03:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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