كيف تبدو أعراض كورونا على الأطفال؟

2020/03/25 | 04:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا تشير الدلائل المتاحة حتى الآن إلى وجود مخاطر كبيرة على الأطفال من فيروس كورونا المستجد، بخلاف فئة كبار السن التي تتركز بها أغلب حالات الوفاة حول العالم.وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا: “استنادًا إلى الأدلة المتاحة، لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض (كوفيد 19) مقارنة بالبالغين”.[…]

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