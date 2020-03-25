بعد أسبوع من زواجها .. إحالة فاشينيستا كويتية للنيابة العامة

2020/03/25 | 04:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحالت وزارة الصحة الكويتية الفاشينيستا فوز الفهد، إلى النيابة العامة وذلك بسبب ظهورها وإعلانها عن جهاز إدعت أنه يكشف حالة المريض المصاب بفيروس كورونا، وهو ما عدّته وزارة الصحة إعلاناً عن جهازٍ غير مرخص من قبلها.وكان المحامي الكويتي بشار النصار قد هدد فوز الفهد في تغريدة عبر حسابه الخاص، بمقاضاتها قائلاً: “غدًا بإذن […]

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