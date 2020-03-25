أنتَ تشهد الآن حدَثاً عالمياً

2020/03/25 | 05:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سوف يؤثر فيروس كورونا المنتشر الآن في كل زوايا العالم بشكل مباشر على الملايين من الناس.وسوف تؤثر تداعياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الجميع.لم يشهد أحد شيئاً مثل هذا من قبل.كانت هناك موجات من الانتشار الوبائي في السابق -الانفلونزا الإسبانية، أو الطاعون الأسود- لكن هذا هو التفشي الوبائي الأول في عصر العولمة، […]

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