حقيقة نشر بوتين 500 أسد بالشوارع لفرض الحجر

2020/03/25 | 05:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /روجت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لأخبار غير دقيقة، حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.وشارك مغردون وناشطون على “تويتر” و”فيسبوك” بشكل واسع في البلدان العربية وحول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد بدقة حول […]

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