وافد مصاب بفيروس كورونا يلوث ريالات سعودية

2020/03/25 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ألقت الأجهزة الأمنية السعودية في الطائف القبض على وافد مصاب بفيروس كورونا ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم متعمدا بتلويث قطع معدنية من النقود كانت بحوزته عن طريق البصق عليها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو للشاب تحت وسم “مصاب يلوث الريالات” وسط خوفهم وصدمتهم.واستنكر مغردون عبر تويتر العمل الذي قام به الوافد […]

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