هند تغادر المستشفى بعد تعافيها من كورونا

2020/03/25 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /غادرت الفنانة هند البحرينية، مساء الأحد، المستشفى الذي وضعت فيه منذ 4 أيام بسبب إصابتها بفيروس كورونا.ونشرت هند مقطع فيديو عبر خاصية ”ستوري“ على إنستغرام“ أظهر لحظة خروجها من المستشفى، في سعادة بالغة منها.وكشفت الفنانة البحرينية أن نتيجة التحليل الذي خضعت له كانت سلبية، ما يعني تعافيها تماما من فيروس كورونا […]

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