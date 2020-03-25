دولة أجنبية تسحب قواتها من العراق

2020/03/25 | 07:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة أوروبية ضمن التحالف الدولي، سحب قواتها من العراق.

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