إغلاق ناحية بالكامل في العراق بعد إصابة امرأة بكورونا

2020/03/25 | 07:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، شمالي العراق، مساء الثلاثاء، عن إغلاق ناحية تازة ومنع الدخول إلى المحافظة بعد تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا....

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