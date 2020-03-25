تامر حسني ينصحكم بشرب الماء للوقاية من كورونا

2020/03/25 | 07:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدثت نصيحة الفنان المصري، تامر حسني، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بشأن الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.ففي منشور له يحمل عنوان “اشرب مياه حالا بعد إذنك”، نصح حسني متابعيه على موقع “فيسبوك”، بضرورة شرب المياه في الحال للوقاية من الفيروس التاجي.وقال تامر حسني في نصيحته: “صباح الفل لكل متابعيني […]

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