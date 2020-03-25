سياسيون ورياضيون وفنانون .. اشهر المصابين بكورونا

2020/03/25 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصيب العديد من الشخصيات بفيروس كورونا المستجد، آخرهم المغني الكندي الشاب ليني كيم ومغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو والمنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين.– السياسيون – أعلن قصر موناكو في 19 آذار/مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ “وضعه […]

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