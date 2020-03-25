إصابة عائلة عراقية بفيروس كورونا في إيطاليا

2020/03/25 | 07:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت سفارة جمهوريّة العراق في ايطاليا يوم الاربعاء عن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا لعائلة عراقية في تلك البلاد.

وقالت السفارة في بيان اليوم انه قد سُجِّلت أوّل إصابة بفايروس كورونا للجالية العراقـيّة في إيطاليا لعائلة مُؤلفة من 6 أفراد في مدينة بولزانو شمال إيطاليا.

واضافت السفارة في بيانها انها لم تدّخر جُهداً في مُتابَعة حالة العائلة في حالة الحجر؛ لغرض تأمين مُتطلّباتها، وتيسير حُصُولها على الرعاية الطبّية، وهي الآن في حالة مُستقِرّة.

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