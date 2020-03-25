برلماني: الحظر في المناطق الشعبية بالعراق

2020/03/25 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعتبر النائب في البرلمان فالح الخزعلي يوم الاربعاء فرض حظر التجوال في المناطق الشعبية بالعراق "كذبة"، داعيا الى إقالة قيادات امنية لاخفقها في تطبيق الحظر بتلك المناطق.

وقال الخزعلي في بيان له اليوم ان "الحظر في المناطق الشعبية كذبة صدقها الاعلام وخلية الازمة".

واضاف ان "مسؤولي المحافظات لا ينقلون الحقائق لبيان حجم المخاطر لانتشار فايروس كورونا".

وتابع الخزعلي بالقول "الان المناطق الشعبية حركة طبيعية"، مشيرا الى انه "يجب إقالة القيادات الأمنية التي لا تطبق الحظر".

وكانت الحكومة الاتحادية قد مددت حظر فرض التجوال الى بداية شهر نيسان المقبل في محاولة لإحتواء فيروس كورونا ولكن هذا لم يمنع من تزايد اعداد الاصابات بالفيروس الذي وصل الى المئات اضافة الى 28 حالة وفاة.

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