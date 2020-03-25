اعتقال أكثر من 1600 لردني لمخالفتهم حظر التجول المفروض بسبب وباء كورونا

2020/03/25 | 08:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن الاردنية عن توقيف أكثر من 1600 شخص وذلك لمخالفتهم حظر التجول الذي دخل يومه الرابع والمفروض على البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال في تصريح صحفي إن “كافة الدوريات ونقاط الغلق ألقت القبض على 1657 شخصاً خرقوا أوامر حظر التجول في مختلف مناطق المملكة، وتم تحويلهم لمراكز […]

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