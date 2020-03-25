هل يعيش كورونا لمدة 9 ساعات على الإسفلت؟

2020/03/25 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ينصح الخبراء “باعتماد الحس السليم” عند تنظيف جميع الألبسة التي قد تكون احتكت بفيروس كورونا المستجد وتعقيمها، غير أنه لا يُعرف حتى الساعة، الفترة التي يبقى فيها الفيروس حيا خارج جسم الإنسان وعلى بعض الأسطح.وفي هذا الصدد، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب رسالة يدّعون من خلالها أن طبيبا إيطاليا نصح بانتعال […]

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