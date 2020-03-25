لجنة مكافحة كورونا في اليمن : لم يثبت أي حالة مؤكدة حتى الان

2020/03/25 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث اللجنة الفنية المشتركة لمكافحة كورونا في اليمن الدكتور عبدالحكيم الكحلاني، عدم ثبوت أي حالة مؤكدة في الجمهورية اليمنية حتى الآن.وقال “نتابع الوافدين من الخارج ونعمل على فحص العينات المشتبه به أولا بأول”، مؤكداً أنه “حتى الآن لم يثبت أي حالة مؤكدة في الجمهورية اليمنية”.و أكد الدكتور الكحلاني أن الحصار يؤثر تأثيراً […]

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