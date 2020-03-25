هل سيدمر مذنب

2020/03/25 | 08:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فنّد المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الاربعاء مزاعم تناقلتها وسائل اعلام ومنجمون بان مذنبا يدعى اطلس سيضرب الارض ويدمرها.

واوضح عطية اليوم أن قطر ذؤابة مذنب اطلس ( مقدمته الدائرية ) يبلغ 15 دقيقة قوسية وهذه تعادل ربع درجة ومع الأخذ في الاعتبار بُعد المذنب الآن والذي يبلغ 1.1 وحدة فلكية فإن حجم هذه الذؤابة يبلغ 720000 كم.



(علما أن قطر الشمس يبلغ 1392680 كم ).

واردف انه "لا صحة لضربه الارض وتدميرها كما تدعي بعض الوكالات والمنجموون لأن مذنبات بأحجام أكبر سبق وان مروا في مجموعتنا الشمسية كما هو الحال مع هالي وغيره وغادرونا" .

وتابع بالقول "هذا المذنب ممكن رؤيته بالعين المجردة حسب تقديرات العلماء في نهاية شهر 5 /2020 اذا استمر في حجمه الحالي ولكن كلما اقترب من الشمس ممكن يتأثر ".

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