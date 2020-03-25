2020/03/25 | 08:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بان مخمورا هاجم المتظاهرين وسط ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مخمورا يقود عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص هاجم المتظاهرين وسط ساحة الحبوبي وخلف 3 جرحى اثنين منهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، ان "المهاجمين لاذو بالفرار الى جهة مجهولة، حيث كانوا يستقلون دراجة نارية ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخمور يقود عصابة يهاجم المتظاهرين وسط الحبوبي ويخلف جرحى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخمور يقود عصابة يهاجم المتظاهرين وسط الحبوبي ويخلف جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).