كوردستان تخصص ميزانية خاصة لدربنديخان لمواجهة كورونا

2020/03/25 | 08:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان عادل جوتيار عادل

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