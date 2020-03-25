نائب يدعو الى اقالة القيادات الامنية التي لا تطبق الحظر

2020/03/25 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب فالح الخزعلي، الى اقالة القيادات الامنية التي لا تطبق حظر التجوال.وقال في بيان له اليوم، ان “الحظر في لا يطبق في المناطق الشعبية، وهو عبارة عن كذبة صدقها الاعلام وخلية الازمة”.واضاف، ان “مسؤولي المحافظات لا ينقلون الحقائق لبيان حجم المخاطر لانتشار فايروس كورونا، اذ ان المناطق الشعبية تتمتع بحركة طبيعية، ما […]

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