2020/03/25 | 08:59 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: حظر التجوال بالمناطق الشعبية كذبة ويجب إقالة قيادات أمنية أخفقت بتطبق القرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 08:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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