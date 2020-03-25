زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر الكوريل الروسية

2020/03/25 | 08:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، شرق جزر الكوريل الروسية.

وأعلنت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا، أن "زلزالا قويا بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وقع على بعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".

وبحسب هيئة المسح الروسية، وقع الحدث الزلزالي الذي بلغت شدته 7.6 درجة، الساعة 14.49 بالتوقيت المحلي، على بعد 463 كيلومترا من بتروبافلوفسك – كامشاتسكي.

وأكدت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن "قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر وأن مركزالزلزال يقع على على بعد 500 كيلومتر من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وعلى عمق 56.7 كم."

كما نشر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، خريطة لموقع وقوع الزلزال، مؤكدا أن "قوته بلغت 7.6 درجة."

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إنها "أصدرت تحذيرا لمتابعة حدوث أمواج مد عاتية في ولاية هاواي."

في حين قال مركز المحيط الهادي للتحذير من أمواج المد، إن "الزلزال قد يؤدي إلى أمواج مد مدمرة."

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.



ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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