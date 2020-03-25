ملخص توقعات الطقس... موجة جديدة من الامطار الغزيرة تجتاح مناطق البلاد

2020/03/25 | 08:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، ان تجتاح موجة امطار غزيرة نهاية الاسبوع الجاري اغلب البلاد قد تتسب بسيول في بعض المناطق.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك"، تابعته "الغد برس"، ان "اندفاع اخدود جوي حاليا نحو منطقتنا يتحول نهار يوم الاربعاء الى منخفض قطع يسبب حالة جوية يوم الأربعاء وتستمر متقطعة على فترات عدة ايام."

واضاف، "كما يظهر من صور الاقمار الصناعية منتصف الليل اندفاع خلايا من السحب الرعدية الممطرة خفيفة الى معتدلة نحو مناطق جنوب غرب البلاد متجهه نحو مناطق متفرقة من النجف وكربلاء والعاصمة بغداد وصلاح الدين وتندفع نحو نينوى ومناطق من الانبار خلال منتصف اللية وفجر الاربعاء تمتد للسماوة صباحا ثم بابل والديوانية."

وتابع بالقول انه "خلال نهار الاربعاء متوقع هطول زخات من الامطار الرعدية تشمل دهوك وشمال اربيل والسماوة والديوانية ومناطق من كركوك نينوى وصلاح الدين وبادية الجنوب والنجف وبابل وكربلاء ومناطق من الانبار وديالى (البصرة وميسان وذي قار وواسط وجميع مناطق ديالى والسليمانية ليلا او فجر الخميس)".

واردف عطية، "يستمر هطول الامطار صباح الخميس فقط في البصرة وميسان وذي قار والسماوة وواسط وديالى ومدن الفرات الاوسط والعاصمة بغداد وصلاح الدين وشمال نينوى ودهوك والسليمانية واربيل وكركوك" .

ومضى بالقول ان "فرص الامطار تنتهي مؤقتا ظهرالخميس في عموم المدن عدا استمرارها في شمال نينوى والسليمانية وكركوك واربيل وصلاح الدين لمابعد الظهر والمساء مع استمرار فرص الامطار الخفيفة في البصرة وميسان ومناطق من ذي قار لغاية منتصف نهار الخميس ."

واشار عطية الى ان "هذا التوقف مؤقت حيث تعود فرص الامطار وتتجدد في اغلب المدن اعتبارا من يوم الجمعة حيث يستمر المنخفض في الطبقات العليا المتمركز شرق المتوسط بدفع تيارات باردة تتفاعل مع التيارات الدافئة الرطبة لمنخفض جوي سطحي .



ومتوقع ان يندفع مركز المنخفض نحو العراق يوم الاحد" .

وتابع المتنبئ الجوي بالقول انه "متوقع ليوم الجمعة ومابعده هطول زخات في اماكن متفرقة من الامطار الرعدية ربما تمتاز بالغزارة في بعض المناطق من البلاد تسبب طفح الشوارع والاحياء والسيول في مناطق من شمال البلاد".

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