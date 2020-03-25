باكستان تعلن حزمة إقتصادية لمكافحة كورونا

2020/03/25 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزمة إغاثة ضخمة بهدف توفير دعم مالي لمختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالتباطؤ الاقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضح في تصريح صحفي، أن “حزمة الإغاثة بقيمة المليارات من الروبية تهدف لدعم الفئات الضعيفة والعمال، إلى جانب دعم الصناعات المحلية والصادرات في البلاد”.وأعلن عن “خفض أسعار المنتوجات النفطية في […]

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