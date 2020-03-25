2020/03/25 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وزعت وزارة الهجرة والمهجرين مساعدات اغاثية غذائية وصحية بين النازحين في مخيمات الخازر وحسن شام .وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان “فرق الإغاثة التابعة لممثلية الوزارة في محافظة اربيل وزعت (19380) حصة من المواد الإغاثية منها السلات الغذائية والسلات الصحية بين العائلات النازحة في مخيمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزع قرابة 20 الف حصة اغاثية للاسر النازحة في مخيمات شرق الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزع قرابة 20 الف حصة اغاثية للاسر النازحة في مخيمات شرق الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).