وفاة وزير الدفاع السوداني بازمة قلبية

2020/03/25 | 09:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول جمال الدين عمر بأزمة قلبية.وبحسب ما ذكرته وسائل اعلامية فأن عمر توفي في جوبا عاصمة جنوب السودان.جدير بالذكر أن الفريق أول عمر كان ضمن وفد التفاوض الحكومي مع الحركات المسلحة حول السلام في السودان.وكان عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم

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