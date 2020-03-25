الحمل في زمن كورونا.. هل يجب التأجيل؟

2020/03/25 | 09:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الارتفاع، تستمر الجهود الدولية في التضافر للحد من تفشي وباء كورونا.وباء كورونا دق ناقوس الخطر في جميع مجالات الحياة، وخاصة المجالات الإنسانية، ومن بينها الحمل، الذي حذر منه الخبراء في “زمن كورونا”.وبالرغم من أن خطورة الفيروس على المرأة الحامل والمولود الجديد لم تثبت حتى […]

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